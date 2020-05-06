معلم الشهيد أحمد منسى بالمرحلة الإبتدائية: من صغره شجاع وقيادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معلم المرحلة الابتدائية له دور كبير فى تشكيل شخصية الطالب واكتشاف موهبته وتنميتها، فدوره ليس قاصرا على إلقاء المنهج فقط، بل هو تربوي وصاحب رسالة، هكذا بدأ حسام عبدالعزيز بالمعاش، وكان مدرس اللغة العربية للشهيد العقيد أركان حرب احمد منسي، في المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد فتحي عبد العظيم بقرية سنهوت، إلتى قضى بها الشهيد المنسى طفولته مع والديه وشقيقيه، لظروف عمل والده مدير للوحدة الصحية .
وأضاف قائلا: أحمد كانت شخصيته قيادية، محاور جيد لا يهاب مسئولين، نشيط"، مؤكدا أنه اكتشف فيه روح القيادة والشجاعة والنشاط، فوصفه بـ" ذراعي اليمين"، يؤدي تحية العلم بصوت قوي وشجاعة ويشارك في جماعة الصحافة، بحوارات هامة، وكنا نذهب لمقابلة المسئولين بالإدارة التعليمية ويحاورهم بكل شجاعة، لافتا أن مدير المدرسة كان يشارك الشهيد وشقيقة الأكبر محمد فى كل الأنشطة، لتفوقهما وأخلاقهما العالية .
وفي 7 من يوليو عام 2017، سطرت التاريخ ملحمة وطنية جديدة علي أرض سيناء الحبيبة، وهي معركة " البرث " وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة علي منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية في مدينة رفح بشمال سيناء.
العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ، ولد 1977م، في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة ، و التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 ، نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 ، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016 .
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