شكرا لقرائتكم خبر عن معلم الشهيد أحمد منسى بالمرحلة الإبتدائية: من صغره شجاع وقيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معلم المرحلة الابتدائية له دور كبير فى تشكيل شخصية الطالب واكتشاف موهبته وتنميتها، فدوره ليس قاصرا على إلقاء المنهج فقط، بل هو تربوي وصاحب رسالة، هكذا بدأ حسام عبدالعزيز بالمعاش، وكان مدرس اللغة العربية للشهيد العقيد أركان حرب احمد منسي، في المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد فتحي عبد العظيم بقرية سنهوت، إلتى قضى بها الشهيد المنسى طفولته مع والديه وشقيقيه، لظروف عمل والده مدير للوحدة الصحية .

وأضاف قائلا: أحمد كانت شخصيته قيادية، محاور جيد لا يهاب مسئولين، نشيط"، مؤكدا أنه اكتشف فيه روح القيادة والشجاعة والنشاط، فوصفه بـ" ذراعي اليمين"، يؤدي تحية العلم بصوت قوي وشجاعة ويشارك في جماعة الصحافة، بحوارات هامة، وكنا نذهب لمقابلة المسئولين بالإدارة التعليمية ويحاورهم بكل شجاعة، لافتا أن مدير المدرسة كان يشارك الشهيد وشقيقة الأكبر محمد فى كل الأنشطة، لتفوقهما وأخلاقهما العالية .

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