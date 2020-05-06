شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبد الفتاح الطاروطى يؤم صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إذاعة القرآن الكريم، اليوم الأربعاء، بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، على الهواء مباشرة تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف ببث الصلاة من خلالها.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بنفس الضوابط المعلنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها ، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد ، حفاظًا على الجميع .

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وكانت وزارة الأوقاف، قالت إنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن قرارها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التى قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التى تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.