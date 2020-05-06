شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران لعالقين مصريين من الهند تقل 104 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من الهند، تقل على متنها 104 ركاب، ضمن الرحلات الاستثنائية التى اطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت اليوم الأربعاء، من الهند تحمل رقم ms2969، تقل على متنها 104 ركاب مصريين من العالقين بالهند، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدأ فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير ادارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، قام فريق الحجر الصحى والطب الوقائى بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من العراق.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى لـ"الخليج 365"، أن عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل، إنه تم تجهيز أتوبيسات سياحية مكيفة لنقل العائدين من الخارج الى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، تم نقل أعداد كبيرة من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة.

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وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الأوتوبيسات تكون فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم واجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.

وكان مطار مرسي علم استقبل مساء أمس الثلاثاء رحلتين لعالقين بالخارج من تنزانيا مرورًا بالعاصمة السودانية الخرطوم، تقل علي متنها 157 راكبا، كما استقبلت رحلة آخرى قادمة من العاصمة العراقية بغداد تقل علي متنها 155 راكبا من العالقين بالعراق .



العالقين بالهند فور وصولهم مرسي علم



العالقين بالهند فور وصولهم مرسي علم



العالقين بالهند فور وصولهم مرسي علم



العالقين بالهند فور وصولهم مرسي علم