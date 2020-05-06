شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 388 حالة بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التعليم: 571 ألف طالب بالثانى الثانوى أدوا امتحان الأحياء والفلسفة إلكترونيا، و الصحة: 1730 متعافى من الإصابة فيروس كورونا حتى الآن. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 388 حالة بنسبة 5.3% التعليم: 571 ألف طالب بالثانى الثانوى أدوا امتحان الأحياء والفلسفة إلكترونيا الصحة: 2224 حالة تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية من فيروس كورونا ضبط 4 الاف شخص لاختراقهم حظر التجوال خلال 24 ساعة الصحة: 1730 متعافى من الإصابة فيروس كورونا حتى الآن الحكومة: إنشاء مجلس أعلى للصحة لدعم وتعزيز القطاع الصحة: تسجيل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة المصريون العالقون بالكويت ينهون إجراءات سفرهم على متن أول رحلة استثنائية المصريون العائدون من الكويت: قرار الرئيس السيسى بإعادتنا يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها Advertisements رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة الحكومة: نتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة بأغلب الانحاء والعظمى بالقاهرة 28 صور.. بوابات تعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتطهير بالسجون لمواجهة كورونا وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر وزير التعليم العالى: تنفيذ 22 تجربة اكلينيكية لإيجاد علاج لفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 388 حالة بنسبة 5.3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.