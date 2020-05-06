شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 620 ألف طن بطاطس معدة للتصدير.. وروسيا وأوروبا بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالى ما تم فحصه وفرزة من بطاطس المائد المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى وروسيا بالمقدمة وتليها ولبنان والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى منذ بدء موسم التصدير وحتى 3 من شهر مايو 2020 ، بلغ 620 ألف و209 أطنان، جارى الفحص والإعداد.

وأشادت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا دون توقف لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لاستمرار العمل.

وأكدت الدكتورة نجلاء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع الشحنات التي يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

يأتى ذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض، وأكد تقرير أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .

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كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، أكدت إن إنشاء وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البني سنويا، إضافة إلي بعد المسافات بين المزارع واختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن وحدة الرصد تم العمل بها ومن آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، انخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن إستخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت أنه تم تطبيق هذه التقنية فى أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دورى ومنتظم، لافتة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.