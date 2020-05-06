شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد مجهول".. قتل أم انتحار.. سر مقتل الفنانة سميرة مليان أسفل غرفة بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الثالثة من ضد مجهول نستعرض تفاصيل مقتل المطربة سميرة مليان.

الزمان: أغسطس 1984 المكان: القاهرة الواقعة: مقتل المطربة المغربية " سميرة مليان"

سميرة مليان مطربة مغربية شابة، طالما حلمت بالغناء والشهرة الواسعة، لكن أسرتها رفضت تلك الأمانى والأحلام وأصروا على زواجها فى سنة الخامسة عشر ليتخلصوا من أحلام ابنتهم الصغيرة.

حصلت سميرة مليان على الطلاق من زوجها ثم سافرت إلى فرنسا، وهناك بدأت تحتك بالعرب المُقيمين هناك وتُغنى فى الحفلات التى تُقام بصفة شبه دائمة، إلى أن اقنعها البعض للسفر إلى مصر للحصول على ماتتمناه من شهرة ونجومية.



-بليغ-حمدى-مع-زوجته

دخلت سميرة مليان الوسط الفنى من أوسع أبوابه، عن طريق الموسيقار الشهير بليغ حمدى، وهو أشهر ملحن مصرى وعربى أنذاك، وفى نفس الوقت كان يُقيم فى بيته ما يُشبه الحفلات الموسيقية، وفى تلك الحافلات كان يحضر كل نجوم ومشاهير المجتمع، بمعنى أن سميرة إذا غنت فى ذلك الجمع فسوف يذيع صيتها سريعًا، وهذا ما حدث بالفعل، إذ أنها مع أول حفلة من الحفلات لقت الإشادة والإعجاب من الجميع.



-بليغ-حمدى-وسط-مجموعة-من-الفنانين

فى إحدى الليالى، وفى واحدة من الحفلات الموسيقية التى كان ينظمها بليغ حمدى لضيوفه من الأصدقاء والمشاهير فى عالم الفن، قدم بليغ سميرة ثم أخبر الجميع برغبته الشديدة فى النوم، كان الأمر غريبًا ومُدهشًا، على الأقل بالنسبة للذين يعرفون بليغ جيدًا وشغفه بالفن، فهما حدث لن يترك بليغ حفلة كهذه ويذهب للنوم، كما أن الحفلة تقام فى منزله، ويقال إنه نام لساعة واحدة فقط ثم خرج أمام الجميع فزعًا أمام صريخ الحضور - لقد عُثر على جثة سميرة مليان - تحت شرفة بليغ حمدى.

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أحد الأفلام التى مثلت قصة مقتل الفنانة

بعد العثور على جثة سميرة عارية تماماً تحت شرفة بليغ حمدى، اختفى الملحن الشهير إلى يومنا هذا، وسط أقاويل بين انتحار الفنانة الصاعدة، وبين تورط بليغ حمدى فى قتلها.

36 عاما مرت على الحادث دون الكشف عن التفاصيل والأسرار التى صاحبت تلك الليلة، ليظل سر الجريمة فى طى الكتمان وتقيد قضية جديدة ضد مجهول.