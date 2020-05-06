شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 10% زيادة فى التحصيل الإلكترونى بعد أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك زيادة 10% فى نسب التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء خلال شهرى مارس وأبريل مقارنة بالشهور السابقة ومن بينهم آيضا شحن العدادات مسبوقة الدفع بدلا من التزاحم بمنافذ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موكداً أن هناك إقبال من المواطنين السداد الإلكترونى لفواتير الاستهلاك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة سيكون نتيجة اقبال العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للاشهر الماضية إليكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط ، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.

وتابع حمزة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتم المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية اليكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونياً.

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وكان الدكتور أيممن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد، أكد أن الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر يتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "الكود الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة.

وكشف حمزة أنه يجرى حاليا التوسع فى استخدام تطبيق سهل فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.