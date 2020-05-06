شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى: صرف 20 ألف جنيه لحالات الإصابة بكورونا من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة قررت صرف مبلغ 20 ألف جنيه لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء النقابة، موضحا أن عدد الإصابات بين فريق العلاج الطبيعى هى 5 حالات، لافتا إلى أن ذلك دعما لهم وتقديرا لهم فى دورهم للمشاركة فى مواجهة الوباء.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن النقابة كانت قد قررت صرف مبلغ 2000 جنيه لأعضائها العاملين بمستشفيات العزل لمرضى كورونا، موضحا أن عددهم حوالى 200 عضو من العلاج الطبيعى.

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ويأتى ذلك، بعد إعلان الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، تبرع لصالح ماقومة هذا الفيروس، بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصرى، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسئولية الجسام التى عاتقكم.

وكان قد قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، فى تصريحات خاصة سابقة لليوم السابع، إن المجلس قرر منح مكافأة مالية بمبلغ 2000 جنيه، لكافة الأعضاء من ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، المشاركين بالحجر الصحى بمستشفيات العزل، الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، موضحا أنه لحصول العضو على المكافأة، يتطلب ذلك إحضار العضو ورقة رسمية معتمدة من المستشفي والمديرية، أو المؤسسة التابع لها، تفيد بأن المستشفي ضمن خطة الحجر الصحي، مع بيان مدة إقامة العضو بالعزل، وطبيعة العمل بالحجر الصحى.