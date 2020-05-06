شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية: 197 منشأة وشركة سياحية صرفت إعانات لموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو اتحاد الغرف السياحية وحيد عاصم، أن عدد المنشآت والشركات السياحية التى حصلت على إعانات لموظفيها من صندوق الطوارئ حتى الآن بلغ 197، فى حين لازال هناك منشآت مستوفية الشروط وفى انتظار التحويلات المالية، لافتا إلى أنه جار حث الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة على الإسراع فى التحويل.

وأوضح عاصم لـ ”الخليج 365” أن الأعداد التى قام صندوق الطوارئ بالتحويل لهم حتى اليوم بلغت 156 فندق و 34 شركة سياحة و4 مطاعم و3 نادى غوص، لافتا إلى أن عدد شركات السياحه المستوفاة والجارى التحويل لها بلغ 1262 شركة سياحة وأشار عاصم إلى أن الصرف بيتم من صندوق الطوارئ بنسبة 100% من المرتب الأساسى المثبت فى التأمينات، ويتم التحويل مباشرة على الحساب البنكى المدرج بالاستمارة، والحد الأدنى 600 جنيه والحد الأقصى 1765 جنيها.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن إجمالى العمالة التى تقدمت من القطاع السياحى سواء شركات اوفنادق أو مطاعم أو بازارات وغيرها لصندوق إعانة القوى العاملة بلغ 332 ألف عامل، لصرف الاعانات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن حزمة إجراءات دعم قطاع السياحة.

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وقال عاصم لليوم السابع إن صندوق الإعانة بدأ فى صرف الإعانات للموظفين، لافتا إلى أن هذا العدد هو إجمالى العمالة المؤمن عليها، وهى ستصرف إجمالى الراتب الأساسى لمدة ثلاثة أشهر.

كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد التقى برئيس اتحاد الغرف السياحية احمد الوصيف ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزى، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية. وقد حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة خلال الأسابيع الماضية استحداث هذا الصندوق، حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة و حقيقية لإجمالى العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.