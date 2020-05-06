120 دقيقة في مواجهة جحيم "البحر الأعظم".. رجال الإطفاء يحاصرون النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور ساعتين على اندلاع حريق هائل في محل زيوت سيارات ملحق به مغسلة بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران.

منذ نصف ساعة هدأت الأوضاع قبل تجدد الحريق مرة أخرى، إلا أن سرعة انتشار رجال الإطفاء حالت دون تفاقم الأمور، تمهيدا لبدء عملية التبريد.

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بخزاني مياه استراتيجين للمشاركة في أعمال السيطرة على الحريق.

وارتفعت ألسنة النيران لأمتار بينما غطت الأدخنة الكثيفة سماء المنطقة وسط حالة من الخوف انتابت قاطني المنطقة لاسيما تأزم الموقف لوجود مواد سريعة الاشتعال.

12 سيارات إطفاء تضم 60 رجل إطفاء تتمركز بموقع الحريق القريب من أحد المساجد، فضلا عن 5 سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.

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وأخلى رجال الشرطة عقار سكني مجاور لموقع الحريق الذي امتد إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ومغسلة، فضلا عن فصل التيار الكهربائي.

ويحوي المحل على كميات كبيرة من مواد سريعة الاشتعال تعوق مهمة قوات الدفاع المدني، تزدادا معها الأمور تعقيدا.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء -ارتفعت لـ12 في وقت لاحق- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي؛ للسيطرة على الحريق.

قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.