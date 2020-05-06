حريق البحر الأعظم.. الحماية المدنية تستعين بخزاني مياه استراتيجيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: استعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بخازني مياه استراتيجين للمشاركة في أعمال السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم، مساء الثلاثاء. وارتفعت ألسنة النيران لأمتار بينما غطت الادخنة الكثيفة سماء المنطقة وسط حالة من الخوف انتابت قاطني المنطقة لاسيما تأزم الموقف لوجود مواد سريعة الاشتعال. 12 سيارات إطفاء تضم 60 رجل إطفاء تتمركز بموقع الحريق القريب من أحد المساجد، فضلا عن 5 سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ. وأخلى رجال الشرطة عقار سكني مجاور لموقع الحريق الذي امتد إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ومغسلة، فضلا عن فصل التيار الكهربائي. Advertisements ويحوي المحل على كميات كبيرة من مواد سريعة الاشتعال تعوق مهمة قوات الدفاع المدني، تزدادا معها الأمور تعقيدا. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء -ارتفعت لـ12 في وقت لاحق- بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي؛ للسيطرة على الحريق. قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

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