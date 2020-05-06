"النار ارتفاع دورين".. اللقطات الأولى لحريق هائل بشارع البحر الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

40 رجل إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يجابهون نيران حريق هائل اندلع في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم، والتي ارتفعت لأمتار مع تصاعد الأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

وامتدت النيران إلى شقة سكنية بالطابق الثاني في العقار الذي يقع أسفله المحل فضلا عن مغسلة فضلا عن وجود كميات من مواد سريعة الاشتعال تعوق مهمة قوات الدفاع المدني.

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البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد للسيطرة على

قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.