حريق البحر الأعظم.. امتداد النيران لشقة سكنية ومغسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم للسيطرة على حريق محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم.

وقسم اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، رجال الإطفاء إلى مجموعات عمل مسغرة لمحاصرة النيران من كافة الجهات.

النيران امتدت إلى شقة بالطابق الثاني في العقار الذي يقع أسفله المحل فضلا عن مغسلة، في الوقت الذي تم فصل الكهرباء عن المنطقة.

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البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد للسيطرة على

قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفا