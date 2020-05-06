"تحقيقات اغتصاب طفل الساحل وسر مقتل شاب بالعياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بالتحقيق في "حادث دهشور" بعد مصرع سائق دراجة نارية

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة قتل خطأ لسائق دراجة نارية بطريقة وصلة دهشور، أمس الأول الأحد، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تحقيقاً قضائياً.

"هيفاء وهبي" تتهم مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها

حرر المحامي ياسر قنطوش، وكيلًا عن الفنانة هيفاء وهبي، محضرًا بقسم شرطة العمرانية يتهم فيه وكيل أعمالها السابق "م. ح" بالاستيلاء على أموالها.

الجار قاتل.. التحريات تكشف سر مقتل شاب في العياط

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات مقتل شاب طعنة نافذة بمركز العياط جنوب المحافظة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية "الجملة" ووجود مصاب نُقل إلى مستشفى قصر العيني، أمس، وفارق الحياة اليوم.

مباحث التموين تضبط 110 قضايا و23 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

مقتل شاب في مشاجرة بالعياط

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمستشفى قصر العيني، الثلاثاء؛ متأثرا بإصابته بطعنة خلال مشاجرة وقعت بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية "الجملة" ووجود مصاب نُقل إلى مستشفى قصر العيني، أمس، وفارق الحياة اليوم.

"هات لي البنطلون ده".. كيف استدرج مسجل طفل الساحل واغتصبه 3 أيام؟

كشفت التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مقتل الطفل يوسف على يد مسجل خطر بمنطقة الساحل، تفاصيل جديدة عن الحادث حيث تبين أن المتهم اعتدى جنسيا على ضحيته لمدة 3 أيام متواصلة.

النيابة تحقق في مقتل شخص على يد مقاول بالبدرشين

تجري النيابة العامة بالبدرشين، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل شخص بطلقات نارية على يد مقاول بمنطقة البدرشين بالجيزة.

الشهود في مقتل عامل بالعمرانية: "المجني عليه عاتب السائق فقتله بالسكين"

أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث مقتل عامل على يد سائق "توكتوك" بسلاح أبيض إثر مشاجرة.

ذكر شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم صدم المجني عليه بـ"التوكتوك" الذي يقوده، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وانصرف المتهم وعاد بعد دقائق بصحبته شخصين، أحدهما يرتبط بعلاقة قرابة به.

تأجيل دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" لجلسة 3 يونيو المقبل.

حفاظا على صحة النزلاء.. الداخلية تواصل تعقيم وتطهير كافة السجون

واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لحماية المترددين عليها بداية من ظهور فيروس "كورونا".