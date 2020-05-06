التموين تكشف للنواب أسباب انخفاض مخصصات استيراد القمح بالموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استعرض على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021، والذى كشف عن انخفاض مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح بنحو 7 مليارات جنيه مُقارنة بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، وهو ما دفع المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى التساؤل عن أسباب هذا الانخفاض وإن كان مُتعلقا بخفض الاستهلاك أو استيراد القمح.

وقال أحمد عبد الله، رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، إن السبب الرئيسى فى هذا التراجع هو انخفاض سعر طن القمح المستورد عالميا من 250 دولار للطن خلال العام الجارى إلى 230 دولار للطن بموازنة 2020/2021، فضلا عن انخفاض سعر دولار المُحدد بالموازنة من 17.5 جنيه خلال العام الجارى إلى 16 جنيه فقط بمشروع موازنة 2020/2021.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2020/2021.

وفيما يتعلق بدعم رغيف الخبر، أوضح على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، أن مُخصصات دعم الخبز بمشروع الموازنة تقترب من 48 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة نحو 61 قرش، وأن المواطن يدفع 5 قروش فقط والدولة تتحمل الفارق.

ومن ناحيتها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن أسباب ثبات مُخصصات الإنفاق على الفوائد المحلية بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وارتفاع مُخصصات فوائد الديون الخارجية بشكل كبير، فضلا عن عدم وجود مُخصصات لسداد القروض المحلية، وارتفاع مُخصصات سداد القروض الخارجية أكثر من مرة ونصف.