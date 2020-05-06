وزير المالية يكشف للنواب محاور التنسيق مع صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم النفقات العامة، مشيرا إلى أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، " لن أسمح بإنشاء هيئات جديدة، فالاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات".

جاء ذلك ردا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وتابع معيط:" نراجع الإنفاق والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة الوضع، متابعا:" ننظر لكل جنيه يتم إنفاقه أين يذهب في هذا الوضع الصعب؟".

وقال وزير المالية لأعضاء لجنة الخطة و الموازنة، إن الحكومة سترسل بيانا خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات، وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب".

وأِشار، إن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولي في ملف " خطة الإيرادات المتوسطة " والدعم الفني، مضيفا "نحتاج نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة، وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ورفع كفاءة إدارة الدين العام، ومستمرين في التنسيق معهم، و طلبنا منهم مؤخرا تمويل، و هم لا يتأخروا عنا في ملف الدعم الفني".

وقال معيط، إن هناك تشريعات تدرسها الوزارة مثل تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل مجلس الوزراء وتعديلات المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.