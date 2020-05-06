أخبار مصر | أمطار وشبورة وظواهر طبيعية.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمطار وشبورة وظواهر طبيعية.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

مشمس، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:

طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 22

Advertisements

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 26