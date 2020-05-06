أخبار مصر | برلمانية تطالب بوضع إجراءات استثنائية خلال عيد الفطر لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بوضع إجراءات استثنائية خلال عيد الفطر لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن وضع إجراءات استثنائية لضبط الأمر خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكدت عطوة، في بيان لها، أن عدم التزام المواطنين بالحظر وإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان الجاري تسبب في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، وتخطينا حاجز الـ300 إصابة يومية.

وأوضحت أن التكدس لازال موجودا خاصة في الخدمات التي عادت للعمل مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية، كوسائل النقل وخاصة مرفق المترو والسكك الحديدية، بجانب أنه متوقع ازدحام في الفنادق مع عودة السياحة الداخلية.

وتابعت: يفصلنا عن عيد الفطر المبارك، أيام قليلة، وإذا تم التحميل على نفس الإجراءات الحالية، فإن الوضع سوف يكون كارثي للغاية وقد تخرج الأمور عن السيطرة تمام، خاصة مع طقوس الشعب المصري الإجتماعية للغاية في هذا اليوم.

كما أنه لا يجب أن تكون الإجراءات الاستثنائية محددة ليوم العيد فقط، ولكن على الأقل فترة عشرة أيام كاملة يكون يوم العيد هو منتصفها، حتى نمنع التجمعات والزحام المتوقع في الايام التي تسبقه وتليه.

وطالبت وكيل القوى العاملة، بتطوير آليات الحكومة في إلزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا خاصة مه زيادة عداد الإصابات بالفيروس في مصر في الآونة الأخيرة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.