أخبار مصر | وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي.. ويؤكد: "فقدنا قامة من أعلام القراء"

وأكد جمعة: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا.

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

- الإمام الأكبر ينعى الشيخ "الطبلاوي": علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة



من جهته، نعى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخ الطبلاوي، قائلًا: بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأكد الإمام الأكبر أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.

ويتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين حول العالم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

