أخبار مصر | إنقاذ مسن بلا مأوى بالدويقة ونقله المستشفى للتأكد من عدم إصابته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسن بلا مأوى بالدويقة ونقله المستشفى للتأكد من عدم إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، فريقًا من التدخل السريع، بعد الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الشارع بمساكن سوزان مبارك بالدويقة المرحلة الرابعة، توجه الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى لمنطقة البلاغ بعد إجراء تواصل مع المبلغه ومقابلتها.

وتبين أن الحالة غير قادرة على الحركة أو التحدث وبسؤال الأشخاص المحيطين به والمتعاطفين معه أفادوا بأن الحالة أتت منذ شهر تقريبا، وأن هناك سيارة جلبته وألقته، وإنه اختفى فترة قبل شهر رمضان ثم ظهر مرة أخرى، كما أنه وجده المارة بالمنطقة من يومين خالع ثيابه ومتعري تماما مما أزعج السكان والمحيطين به.

وتم الاتصال بمرفق الإسعاف وعند وصول سيارة الإسعاف، قام المسعفين بقياس الضغط والسكر، وأفادوا بأن الحالة جيدة من ناحية الوظائف الحيوية، وتم تحويلها إلى مستشفى الحسين لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث لم توافق المستشفى على منح أي تقارير عن الحالة، مؤكدة ضرورة نقل الحالة لمستشفى الحميات بالعياسية لظهور كحة شديدة لدى الحالة.

وتم نقل الحالة لمستشفى الحميات بالعباسية، وأخذ مسحة تحليل فيروس كورونا وفي انتظار نتيجتها وحفاظا على الحالة من تواجدها في الشارع تم نقله وإيداعه بشكل مؤقت بدار نور الأمل لرعاية المسنين بحدائق القبة مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضعه داخل غرفة العزل الطبي بالدار.

Advertisements

وسيتم متابعة نتيجة المسحة مع مستشفى حميات العباسية، حيث إذا كانت نتيجتها سلبية سيتم إيداع الحالة بإحدى دور الرعاية الخاصة بكبار السن بلا مأوى التابعة للوزارة.

أما إذا كانت نتيجة المسحة إيجابية فسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تقديم الخدمات الطبية للحالة، بالتنسيق مع مستشفى حميات العباسية إلى أن تستقر الحالة ويتم إيداعه بإحدى دور الرعاية.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.