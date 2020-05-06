أخبار مصر | أول تحرك برلماني بشأن تعاقد الحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني بشأن تعاقد الحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إمكانية تعاقد الحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه بالمراكز الطبية وعمل برنامج تدريب الزمالة المصرية بعد فترة المعاش.

وأوضحت "عبدالحليم" في بيان صحفى، أن عدد الحاصلين على دكتوراه في التخصص أو أكثر من دكتوراه عدد قليل جدا، ولا بد من الاستفادة من خبراتهم بالتدريب وتحفيز العاملين بالوزارة من الأطباء الجدد لرفع مستواهم بالتقدم لدكتوراه بعد الزمالة، فوزارة الصحة تدرس مد فترة المعاشات للأطباء إلى 65 بدلا من 60، وذلك في التعديلات الجديدة في قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك سيساهم في رفع مستوى الصحة، فالكوادر التي حصلت على أكثر من شهادة في التخصصات سيتم الاستفادة منها في تدريب البورد المصري والزمالة، مما سيضمن تدريب الأطباء بدرجة أكبر وسيعود بالنفع في تطوير المنظومة الصحية.

واقترحت النائبة فتح باب التعاقد للحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه في وزارة الصحة بالمراكز الطبية لتدريب الزمالة المصرية والاستفادة من خبراتهم في تعليم الزمالة والبورد المصري.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.