مصر | عاجل.. لحظة نشوب حريق داخل محل زيوت في الجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. لحظة نشوب حريق داخل محل زيوت في الجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على أول فيديو، لنشوب حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وانتقلت 8 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل زيوت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء، وجارِ تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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حجز صاحب ثلاجة لبيعه "سلع غذائية" فاسدة في العمرانية

حجز صاحب ثلاجة لبيعه السلع الغذائيةالفاسدة بالعمرانية بحوزته 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. استغل مالك ثلاجة بمنطقة العمرانية، الظروف الراهنة بالبلاد لبيع سلع غذائية غير صالحة، فسقط في قبضة المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعمل الجنائي، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، شنت مباحث التموين بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العمرانية حملة على الأسواق والتجار وتم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية وحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.