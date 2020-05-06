مصر | عاجل.. حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في الجيزة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل زيوت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 8 سيارات إطفاء وجاري تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

