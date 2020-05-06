شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة متحللة لروسي داخل مسكنه في الغردقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، مساء الثلاثاء، على جثة متحللة لرجل روسي الجنسية ٧٠ عامًا مقيم بالغردقة، وذلك داخل شقته السكنية بمنطقة الهضبة جنوب مدينة الغردقة وأخطر النيابة بالواقعة ونقل الجثة بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتلقي العميد أحمد عبدالخالق، مأمور قسم أول الغردقة بلاغا بالعثور على جثة لرجل يحمل الجنسية الروسي الجنسية «70 عاما»، متحللة وذلك داخل شقته السكنية بمنطقة الهضبة بالغردقة وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث.

وأكدت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.