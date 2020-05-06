شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل خط سكك حديد أبوطرطور لخدمة المثلث الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، فى اجتماع الثلاثاء، آخر المستجدات الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا/ أبوطرطور، والذى من المخطط الانتهاء منه نهاية مايو الجارى، ونموذج التمويل الخاص به وآلية إنشاء الشركة التى ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة فى ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذى سمح للهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد «الوزير» أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط تخدم مشروع المثلث الذهبى، والإسهام فى نقل خام الفوسفات، وتسهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كيلومترا لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة، مع تعديل المنحنيات بالخط الحالى.

وأشاد «الملا» بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والنقل، مؤكدا أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد «أبوطرطور- قنا- سفاجا- الغردقة» هو مشروع استراتيجى يخدم صناعة التعدين ونقل الركاب، ويسهم إسهاما إيجابيا فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى إسهامه الإيجابى فى مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة وضع المشروع حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، وتتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.