شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة ومؤسسة: 8 مليارات دولار لإنتاج لقاح «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى أول تحرك موحد للقيادات العالمية منذ تفشى وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19» تعهدت 40 دولة ومنظمة دولية بتوفير أكثر من 8 مليارات دولار أمريكى، للمساعدة فى تطوير لقاح ضد الوباء، وتمويل البحوث المتعلقة بتشخيص وعلاج المرض، وشارك نحو 40 دولة ومانحاً فى قمة على الإنترنت استضافها الاتحاد الأوروبى، مساء أمس الأول، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن الأموال ستساعد فى بدء تعاون عالمى غير مسبوق، وأشارت إلى أن هذه المنح أظهرت القيمة الحقيقية للوحدة والإنسانية، وحذرت من أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد خلال الأيام المقبلة، وقدّمت أكثر من 30 دولة، بجانب عددٍ من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الخيرية ومعاهد البحوث، تبرعاتٍ للتوصل للقاح ضد الفيروس.

وقالت فون دير لين، التى أطلقت المبادرة التى تقودها بروكسل، إن الجهات المانحة شملت، مغنية البوب الأمريكية، مادونا، التى تعهدت بتقديم مليون يورو وتعهدت المفوضية الأوروبية والنرويج بدفع مبلغ مليار دولار وتعهدت كل من فرنسا والسعودية وألمانيا بتقديم 500 مليون يورو عن كل منها، كما تعهدت اليابان بتقديم أكثر من 800 مليون دولار، فى حين لم تشارك الولايات المتحدة وروسيا والصين فى القمة. ورأت أورسولان اكتشاف لقاح هو «فرصتنا الجماعية الفضلى لهزم الفيروس، وعلينا تطويره وإنتاجه، ونشره فى كل أنحاء العالم، بأسعار معقولة».وقال الاتحاد الأوروبى إن 4.4 مليار دولار من الأموال، ستُستثمر لتطوير اللقاحات، وسيُخصص نحو مليارى دولار للبحث عن علاج، و1.6 مليار دولار لإجراء الاختبارات، وقالت فون دير لين إن على الجميع المشاركة لتمويل «مسعى عالمى حقيقى» وتعهد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، بمبلغ 388 مليون جنيه استرلينى، وفى رسالة مفتوحة، نشرتها عدة صحف، قال قادة أوروبيون إن الأموال التى تم جمعها «ستطلق تعاوناً عالمياً غير مسبوق بين العلماء والمنظمين والمصانع والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات والمتخصصين فى الرعاية الصحية»، وأضافوا: «إذا استطعنا تطوير لقاح ينتجه العالم، للعالم كله، فسيكون منفعة عامة عالمية فريدة من نوعها فى القرن الحادى والعشرين».

وأسفر وباء كورونا حتى أمس عن إصابة حوالى 3 ملايين و700 ألف شخص وأودى بحياة 255 ألفا آخرين، إلا أن انحسار الوباء يحفز المزيد من الدول، لا سيما فى أوروبا، على تخفيف القيود المفروضة على السكان، بعد تراجع معدلات الإصابات والوفيات، مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمواصلات، واقترب إجمالى الوفيات من 70 ألفا فى الولايات المتحدة، وسط توقعات ببلوغها 100 ألف خلال الشهر المقبل، وتبدأ كاليفورنيا، التى يحتل اقتصادها المرتبة الخامسة عالميا، تخفيف إجراءات العزل نهاية الأسبوع، وأعلن حاكمها جافن نيوسوم: «ملايين من أبناء كاليفورنيا احترموا قواعد العزل، وبفضلهم، أصبحنا قادرين على الانتقال للمرحلة الثانية». ورفض مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتونى فاوتشى تصريحات الرئيس الأميركى دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو حول أصل فيروس كورونا، وقال إنه لا يوجد «دليل» على أن الفيروس جاء من مختبر صينى، وأكد أن كل الدلائل تشير إلى أن كورونا لم يُصنع فى مختبر فى الصين، ولم يخرج من مختبرات الفيروسات فى مدينة ووهان الصينية. وأكد «إذا نظرت إلى تطور الفيروس فى الخفافيش وما هو موجود، فالدليل العلمى يميل بقوة شديدة لذلك، وأنه لم يكن بالإمكان التلاعب به بشكل مصطنع أو متعمد، كل شىء يشير بقوة إلى تطور الفيروس فى الطبيعة ثم انتقاله إلى أنواع حيوانية أخرى».

وفتحت الحدائق فى إيطاليا، ودور العبادة والمتاحف فى ألمانيا، وتشكلت صفوف طويلة أمام صالونات تصفيف الشعر فى العديد من الدول الأوروبية، وخففت القيود على الحركة فى البرتغال وصربيا وبلجيكا والنمسا وتركيا وإسرائيل ونيجيريا وتونس ولبنان، وأصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية 30 يوما، بعد انتهاء شهرين من الطوارئ، وسجلت تايلاند إصابة واحدة دون وفيات، وسجلت الصين منشأ الوباء إصابة واحدة، بما يزيد آمال احتواء الفيروس، ومددت اليابان حالة الطوارئ حتى نهاية مايو الجارى، ومددت لبنان العزل العام أسبوعين إضافيين، فيما أصبحت المملكة المتحدة الأولى أوروبيا والثانية عالميا فى عدد الوفيات ببلوغ الحصيلة الرسمية 32313 حالة، فيما توصل مسح عالمى إلى أن 67% من سكان العالم يفضلون إنقاذ الأرواح على التحركات لإعادة تشغيل الاقتصادات، وقال 33% من المشاركين إنهم يفضلون أن تنقذ الحكومات الوظائف وتعيد تشغيل الاقتصاد، مع اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس، واستندت الدراسة، التى أعدتها شركة الاتصالات الأمريكية «إيدلمان»، إلى أنشطة فى كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.