شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البترول بالبحر الأحمر تشدد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد وباء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة التزام الشركات العالمة في مجال البترول والغاز بنطاق مدن المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، في بيان، الثلاثاء، أنه جرى التنبيه على شركات البترول العاملة بنطاق المدينة على ضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم تفشى فيروس كورونا المستجد وارتداء العمال الكمامات حفاظًا على حياتهم.

وأوضح رئيس المدينة بأن جميع شركات البترول العاملة بنطاق بالمدينة تعمل على تنفيذ جميع أنواع الوقاية والحماية واتباع الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بارتداء الكمامات وخاصة العائدين من الإجازات وقياس درجات الحرارة وتطهير وتعقيم الأتوبيسات، مشيرًا إلى أنه تم متابعة الإجراءات الوقائية في شركة بترول خليج السويس «جابكو» والشركة العامة للبترول.

كانت إحدى شركات البترول برأس غارب قد سجلت حالة إصابة إيجابية بالفيروس وتم عزل نحو ٣٠ من العاملين المخالطين للحالة الإيجابية.

وأكدت غرفة الطوارئ المنعقدة بشركات البترول أنه قد استقرت إلى عدة إجراءات مبدئية سيجري تنفيذها من الآن تفعيلا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية بينها غلق المنطقة تمامًا ولمدة ١٤ يومًا أمام الدخول والخروج على أن تبدأ حركة التغييرات الثلاثاء الموافق ١٣ مايو وغلق صالات الطعام جميعها واستخدام الوجبات المنفردة إفطار وسحور في أماكن السكن وارتداء جميع المتواجدين بالمنطقة للكمامات. وإمكانية خفض عدد العاملين بالإدارات بناءً على تعليمات وتوجيهات إدارة المنطقة وتسجيل كشف لجميع المخالطين للحالة «فئة أ وفئة ب وفئة ج» منذ ركوبه لأتوبيس القاهرة عند القدوم إلى المنطقة وحتي نزوله لرأس غارب. وتفعيل بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص عزل السادة المخالطين حسب كل فئة ومتابعة حالتهم بصفة مستمرة.

وأهابت الشركة بالعاملين بالتحلي باليقظة التامة وليعلم الجميع اننا جميعا شركاء في العبور من هذه الأزمة والخروج منها بإذن الله ونحن بسلام وخير ونثمن مجهوداتكم المحمودة التي تحافظ على عجلة الإنتاج ومسيرة اقتصاد البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

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كانت نتائج الفحص قد أظهرت إيجابية النتائج بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين بالخدمات المعاونة بشركة بترول بمنطقة رأس غارب شمال البحر الأحمر واتُّخذت الإجراءات الأزمة لنقل العامل المصاب لأحد مستشفيات العزل وتم رفع حالة الطوارئ بالمنطقة بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي ستضعها لجنة وزارة الصحة وتتابع تنفيذها لضمان سلامة العاملين.

شركات البترول بالبحر الأحمر تشدد الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

شركات البترول بالبحر الأحمر تشدد الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

شركات البترول بالبحر الأحمر تشدد الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

شركات البترول بالبحر الأحمر تشدد الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا