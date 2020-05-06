شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أسرة أول صحفي مصري متوفي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الأطباء قرروا خروج أسرة الصحفي الراحل محمود رياض من العزل صباح الغد الأربعاء، بعد تحول نتيجة المسحات من إيجابية إلى سلبية.

وطالب يونس بتحويل التضامن إلى خطوات تنفيذية لدعم اسرة الراحل.

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن وفاة محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس "كورونا" ونقله الى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية لأسرته، وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، إنه كان على تواصل مباشر ويومى مع الزميل الراحل حتى تم نقله الى مستشفى العزل بالعجوزة، وسحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميا وأنه كان يتحسن فى الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.

وأضاف شبانة أن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية.

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وأنهى سكرتير عام النقابة أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملا لأسرته.