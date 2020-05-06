شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو دول عدم الانحياز إلى تطوير لقاح لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، فى قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، تحت عنوان «متحدون فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، وعلى رأسهم رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالى للحركة، إلهام علييف، إلى جانب رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، إن هذه القمة جاءت بهدف التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، بشأن تداعيات انتشار وباء «كورونا المستجد»، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية كافة.

وأكد «السيسى»، خلال كلمته فى القمة، أهمية التعاون والتضامن الدولى من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة «كورونا»، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمى لتطوير دواء ولقاح للفيروس، وتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائى العالمى.

وأشار الرئيس إلى أن حركة عدم الانحياز يتعين أن تضطلع بدور جوهرى فى هذا الخصوص، فى ظل كون مصر من الدول المؤسسة للحركة، وانطلاقًا من أنها تمثل إطارًا هامًا وواسع النطاق لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولى.

وشهدت القمة التوافق حول أهمية قيام الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، بتعزيز تعاونها على المستويات كافة، لمواجهة انتشار «كورونا»، لا سيما من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين السلطات الصحية الوطنية، وذلك فى ظل الآثار السلبية غير المسبوقة لهذه الأزمة على المجتمعات والاقتصاديات، والتى من شأنها أن تعوق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية.

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