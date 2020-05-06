شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم مشيدا بأحد الطلاب: حان الوقت لترك أولادنا يتعرفون على قدراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته لسماع رؤية أحد الطلاب يدعى عمر محمد سامى، بمدرسة عقبة بن نافع الثانوية العسكرية بجرجا بمحافظة سوهاج عن النظام الجديد.

ونشر الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته بموقع فيس بوك "فيديو" للطالب عمرو محمد سامى، قائلاً:"فيديو رائع لطالب مصري رائع من ملايين طلابنا الموهوبين المتعطشين لتعليم أفضل ولعل الوقت قد حان أن نترك أولادنا يعبروا عن أنفسهم ويتعرفوا علي قدراتهم ويقودوا مصرنا الحبيبة بكل اقتدار في اقرب فرصة".

وقال الطالب عمرو من خلال الفيديو، إنه متحمس للنظام الجديد ودائما ما يحدث مناقشات مع زملائه في ذلك الإطار المخالفين له في الرأي، مشيرا أن كل فكرة جديدة تواجه عدد من الصعوبات سرعان ما تزول بعد التعود عليها، موضحا أنهم كطلاب تعودوا منذ الصغر على الحفظ والتلقين حتى أصبحت تلك طريقة سهلة بسبب التعود عليها، التي كانت تفتقر إلى أي من معايير الابتكار أو قياس الذكاء.

وأوضح، أن النظام الجديد يساعد الطلاب على الابتكار والأبداع، حيث تعلم البحث والحصول على المعلومة بالطريقة التي تريدها وبفهمك لها، حيث ذلك يعتبر أسهل من الحفظ والتلقين، كما يرسخ المعلومة في الذاكرة بشكل أفضل.

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من جانب آخر، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإضافة kg3 لمرحلة رياض الأطفال وقال: "هذا استنتاج صحفى خاطئ من وثيقة داخلية يتم دراستها فى البرلمان وبها خطأ فى الصياغة وتم تصويبه".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية: الخلاصة ليس هناك kg3.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت عام 2018، نظام التعليم الجديد والذى يتسهدف طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بمناهج جديدة، حيث يركز النظام الجديد للتعليم يركز على المتعلم والطالب يشارك فى الأنشطة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يعيش الطالب حياة جيدة وليس امتحانات قائلا: "مفيش امتحانات فى أول 4 سنوات والطالب يعتمد على أساليب تقويم مختلفة"، موضحًا أن التعليم سيكون عبارة عن محتوى متشابك مثل باقى الدول".