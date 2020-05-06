شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية ساهمت فى دعم العمالة غير المنتظمة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهحرة، إن الطلاب المصريين الذين جرى إعادتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، أول أن وصلوا إلى مطار القاهرة رفعوا جواز السفر المصرى عاليا فخرا واعتزازا به، مشيرة إلى أن هناك اهتمام بالشباب المصريين بالخارج، ويتم عمل زيارات لهم لأماكن هامة مثل وحدات الصاعقة المصرية بالجيش المصرى، ليعرفوا كم الضحيات التى يضحيها جيش مصر من أجل سلامة مصر وأمنها، كما أنه تم تعريفهم باللغة العربية خاصة وأن عدد كبير منهم لا يعرف اللغة العربية جيدا.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقائها مع الإعلامى سمير عمر ببرنامج "أهل مصر" الذى يذاع على قناة سكاى نيوز، أنه فور أن أعلن رئيس الجمهورية مساعدة العمالة غير المنتظمة، بادرت الجاليات المصرية بالخارج الذين كرمهم رئيس الجمهورية، للتبرع من أجل المساهمة فى مساعدة المصريين غير القادرين وتعطلت أعمالهم بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، والتى تسبب فى توقف بعض الأعمال اليومية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الجاليات المصرية بالخارج، شعرت أنها جزء من هذا الوطن وأرادوا أن يكونوا جزءا من حل الأزمة التى تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، والدولة خلال الفترة الماضية كانت تعمل على تنمية الشعور بالوطنية لدى تلك الجاليات.