شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصريون عائدون من الكويت يوجهون الشكر للدولة.. ويؤكدون: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راضى حامد، أحد المصريين العائدين من دولة الكويت، إن العائدين من الكويت لاقوا استقبالا رائعا من قبل السلطات المصرية، مطمئنًا المصريين العالقين، قائلًا: " الاستقبال والمعاملة رائعة من السلطات.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، موجهين الشكر للدولة المصرية على التحرك العاجل وإعادتهم إلى وطنهم.

فيما قال صبرى حسن عبد الرحمن من محافظة الدقهلية وأحد المصريين العائدين من دولة الكويت، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان فى الكويت بمفرده، وكان مخالفًا للإقامة، ورغم ذلك لاقى استقبال ممتاز فور عودته لبلاده.

ونقل 30 أتوبيسا تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل، المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

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وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 أتوبيسا ينتظرون الآن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية