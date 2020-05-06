شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. متى تنتهي أزمة العالقين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مؤتمر صحفي عقد اليوم ، ناقش وزراء الخارجية والهجرة والإعلام أزمة المصريين العالقين في الخارج .

حيث قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت، من الذين ينطبق عليهم الشروط ويعطى لهم الأولوية نظرا للظروف الخاصة بهم

وأضاف أن الحكومة ولجنة متابعة المصريين العالقين مستمرة فى العمل، ومتابعة أوضاع المصريين فى الخارج خلال الفترة المقبلة، لحين عودتهم من الخارج، وفق توجيهات رئيس الوزراء، وتواصل السفارات جمع المعلومات الخاصة بالمصريين بالخارج وتوفير الرعاية لهم لحين عودتهم بأمان إلى أرض الوطن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تغلق وجهها أمام مواطن يرغب فى العودة إلى مصر، ولم ترفض استغاثات ومناشدات المصريين بالخارج

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وأضافت وزيرة الهجرة، أن نعمل على إعادة المصريين بالخارج قبل العيد، موضحة أن الدولة وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر.

فيما أكد أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أن المصريين العالقين من الكويت بدأوا فى العودة إلى البلاد بداية من اليوم الثلاثاء والدول الأخرى وفق أسبقيات للعمل فى هذا الملف

في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل هذا الملف وخطة الدولة لإنهاء أزمة العالقين