شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن مصرى عائد من الكويت يتحدث عن رحلة عودته.. ويؤكد: الاستقبال رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدحت صالح محمد، أحد المصريين العائدين من دولة الكويت، إنه كان من مخالفى الإقامة فى الكويت منذ عامين، وعاد على إثر أزمة انتشار فيروس كورونا.

وعن عودته لأرض الوطن، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365": "وصلنا لمطار القاهرة وسط إجراءات جيدة.. وتم الانهاء من التحاليل وننتظر النتائج، والموقف من الحجر.. لقد كانت رحلة سعيدة والاستقبال رائع وكان هناك تسهيلات كبيرة من قبل السلطات".

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ونقل 30 أتوبيسا تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل، المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 أتوبيسا ينتظرون الآن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية