شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء:إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية تراجع عن أول 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى عاملين أولهما هو فترة التراكمات التى سبقت شهر رمضان الكريم، والثانى هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.

وأضاف سعد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسابيع الثلاثة الأولى لجائحة كورونا كان هناك ألتزام من المواطنين، ولكن خلال الفترة الحالية تراجع هذا الالتزام، وهذا سبب من اسباب زيادة اعداد الإصابات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء،"دعنا لا ننكر أن حجم التزام المصريين فى الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى التى كان بها التزام.. كل ما الأرقام تزداد ندخل فى دوامة بسبب حجم الأعداد التى خالطوا المصابين".

وأشار "سعد"، إلى أن الإجراءات الطبية فى الفنادق ستكون مشددة أمن مئات المرات من أى نشاط آخر، وتابع: "عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً قلنا بعودة منضبطة فى ظل إجراءات احترازية وطبية".