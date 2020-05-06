شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تقييم طلاب النقل فى المواد غير المضافة للمجموع؟.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آلية وضوابط تقييم المواد التى لا تضاف للمجموع من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوي يقوم المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020 وهو موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم المواد غير المضافة للمجموع للطلاب الذين تقدموا بأبحاث تطبق آلية التقييم أيضا فى ذات المواد غير المضافة للمجموع للطلاب الذين يؤدون امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على التابلت فى الوقت الراهن.

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