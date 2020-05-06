شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى عائد من الكويت للعالقين: الدولة هتعمل كل حاجة عشانكم ومش هتقصر معاكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمادة إبراهيم حسن، أحد المصريين العائدين من دولة الكويت، عن سعادته البالغة لعودته لأرض الوطن، مضيفًا :"تلقيت خبر العودة بسعادة".

وأشاد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بالاستقبال الذى وجده فى وطنه، مضيفًا أنه كان يعانى من الأوضاع فى الكويت منذ شهر وأكثر، متسطردًا: "بقول للمصريين، ياريت تهدوا شوية ويكون فيه صبر، الدولة هتعمل كل حاجة ومش هتقصر معاكم".

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ونقل 30 أتوبيسا تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل، المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 أتوبيسا ينتظرون الآن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية .