شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من الكويت: الدولة مقصرتش.. وربنا يخلى الرئيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فوزى سليمان محمد، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وأحد المصريين العائدين من دولة الكويت، إن رحلة عودته كانت جيدة، والمعاملة كانت أكثر من رائعة من قبل السلطات المصرية، مضيفا فى تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمدالله إننا شفنا وطنا وبلدنا.. الرحلة رائعة.. عانينا كثيرًا خلال الفترة الماضية، والحمدلله الدولة مقصرتش .. وربنا يخلى الرئيس".

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ونقل 30 أتوبيسا تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل، المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 أتوبيسا ينتظرون الآن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية .