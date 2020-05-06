شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة المصرية ترحب بأى شخص يرغب فى العودة لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم جرى العرض على رئيس الوزراء الخطة الكاملة الرامية لإعادة كافة المصريين فى الخارج، ووضع التواريخ والدول المستهدفة فى ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المواطن المصرى يأتى على قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها، مشددة على أن الدولة المصرية تعمل على إعادة كافة المصريين قبل عيد الفطر.

وأضاف "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تنظر لأبناء الوطن فى الخارج بمنظور واحد ولا تفرق بينهم وتعامل الجميع بمبدأ واحد، وتابعت: "أى حد عاوز يرجع الدولة ترحب به".

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق فى إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خطة منهجية لإعادة كافة المصريين تحمى الدول فى ظل الإجراءات الاحترازية وتحافظ على سلامة العائدين، وتابعت: "وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمنى لإرساله إلى البعثات المصرية فى الخارج".