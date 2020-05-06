شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يوضح ما الحكمة من الصيام؟ ولماذا نصوم شهر رمضان؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المركز الإعلامي للأزهر الشريف حملته الدعوية "أيام معدودات" على صفحتيه الرسميين بموقعي فيس بوك ويوتيوب. وتناولت الرسالة الثامنة للحملة ما الحكمة من الصيام؟ ولماذا نصوم شهر رمضان؟. تتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والتي تتناول العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.

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وأطلق المركز الإعلامى للأزهر الشريف، حملة توعوية جديدة على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، تحت عنوان «أياما معدودات»، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن حملة «أيامًا معدودات» سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التى يهتم بها الجمهور خاصة فى شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز الإعلامى للأزهر الشريف، أن حملة «أياما معدودات» تأتى فى إطار حرص الأزهر على التواصل الاجتماعى، وتوضيح الأمور والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الهامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعى الإسلامى الصحيح.