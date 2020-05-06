التضامن: إجراء تحليل كورونا لمسن بلا مأوى بالدويقة وإيداعه فى دار رعاية.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الشارع بمساكن سوزان مبارك الدويقة المرحلة الرابعة، تم توجه الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى لمنطقة البلاغ بعد إجراء تواصل مع المبلغه ومقابلتها تم التوجه لمنطقة البلاغ ومقابلة الحالة.

وتبين أن الحالة غير قادرة على الحركة أو التحدث وبسؤال الأشخاص المحيطين به والمتعاطفين معه أفادوا أن الحالة جاءت منذ شهر تقريبا، وأن هناك سيارة جلبته ورمته، وإنه اختفى فترة قبل شهر رمضان ثم ظهر مرة أخرى، كما إنه وجد من يومين خالع ثيابه ومتعري تماما مما أزعج السكان والمحيطين به وتم الاتصال بمرفق الإسعاف وعند وصول سيارة الإسعاف قام المسعفين بقياس الضغط والسكر، وأفادوا أن الحالة جيدة من ناحية الوظائف الحيوية تم تحويل الحالة لمستشفى الحسين لإجراء الفحوصات اللازمة، وأن مستشفى الحسين لم توافق على منحنا أى تقارير عن الحالة وأفادت بضرورة نقل الحالة لمستشفى الحميات بالعباسية لظهور كحة شديدة لدى الحالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم بالفعل نقل الحالة لمستشفى الحميات بالعباسية، وتم أخذ مسحة تحليل فيروس كورونا وفى انتظار نتيجتها وحفاظا على الحالة من تواجدها فى الشارع تم نقله وإيداعه بشكل مؤقت بدار نور الأمل لرعاية المسنين بحدائق القبة مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضعه داخل غرفة العزل الطبى بالدار وسيتم متابعة نتيجة المسحة مع مستشفى حميات العباسية حيث إذا كانت نتيجتها سلبية سيتم إيداع الحالة أحدى دور الرعاية الخاصة بكبار السن بلا مأوى التابعة للوزارة أما إذا كانت نتيجة المسحة إيجابية فسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تقديم الخدمات الطبية للحالة بالتنسيق مع مستشفى حميات العباسية إلى أن تستقر الحالة ويتم إيداعه بإحدى دور الرعاية.