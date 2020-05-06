شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: السوبر مون الأخير بـ2020 يزين سماء مصر الخميس والقمر يبدو بدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيبدو للناظرين بدرا بدء من غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام متتالية هي 6 و 7 و 8 مايو ، وهو بدر شهر رمضان .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أن القمر يبدو لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 6 ، 7 ، 8 مايو ، لأن عين الانسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل او إضاءته الكاملة بنسبة 100 % ، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% أو أقل قليلا يراه الإنسان بدرا آيضا، وهو ما سيترائى لنا يومي 6 ، 8 مايو.

وكشف رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن البدر الكامل التام فسوف يكون يوم 7 مايو، وفي هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره اي تكون مسافته أقل من 370 ألف كم من الارض، وهو ما نسميه القمر العملاق أو القمر السوبر حيث يزيد حجمه بنسبة 14% واشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي .

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وفى نفس السياق، تقترب الكرة الأرضية من البقايا الغبارية لمذنب هالي مصدر شهب إيتا الدالويات السنوية ويتوقع أن تصل ذروتها خلال الساعات قبل شروق شمس غدا الأربعاء 6 مايو بسماء مصر والوطن العربي وسيتزامن معها وجود القمر شبه المكتمل ما سيتسبب في طمس العديد من الشهب باستثناء الساطعة منها لذلك سنه 2020 ليست من السنوات المثالية لرصد شهب ايتا الدالويات.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن مصدر شهب ايتا الدالويات الحطام الغباري من مذنب هالي والمتناثر على طول مداره، وفي كل عام تعبر الكرة الأرضية اثناء دورانها حول الشمس عبر مدار المذنب اواخر ابريل ومطلع مايو، وتضىء تلك الجسيمات السماء في صورة شهب تنشط خلال الفترة من 19 أبريل إلى 20 مايو، إلا أن كوكبنا سيكون في عمق تلك البقايا في السادس من مايو الجاري .