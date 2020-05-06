شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر تلاوة للشيخ محمد الطبلاوى قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثرت الشائعات حول وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى الآونة الأخيرة، قبل إعلان وفاته اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما، وفى آخر شائعة لوفاته أجرى ”الخليج 365” حوارا صحفيا مع الشيخ الطبلاوى رد فيه على مروجى شائعة وفاته.

واختار الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى آخر حوار له مع الخليج 365، أن يرد على مروجى شائعة وفاته بتلاوة قرآنية بصوته مما تيسر من سورة الحشر وتحديدا من الآيات التى اشتهر بتلاوتها الشيخ الطبلاوى.

ووجه الشيخ محمد محمود الطبلاوى، رسالة مؤثرة فى آخر حوار صحفى له بـ"الخليج 365"، حيث كانت الرسالة ردا على كثرة تداول شائعة وفاته.

Advertisements

وقال الطبلاوى:"دول ناس مغرضين وفى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واللى يطلع إشاعة يكون حاقد، أو لديه نوع من الغيرة، ومن يروجها هم من أبناء المهنة، وهم عديمى الدين والإسلام برئ منهم".

وتابع الشيخ محمد محمود الطبلاوى: "كل إنسان يتعظ من الموت، ومحدش مش هيموت كله هيموت، ربنا قال للنبى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وأنا مش بخاف من الموت لأن الموت مكتوب على كل العباد ولكن الأهم أن الإنسان يستعد".