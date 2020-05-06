شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة من الشيخ محمد الطبلاوى قبل وفاته للنجم محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى آخر حوار صحفى له باليوم السابع، رسالة إلى النجم محمد صلاح ونادى الزمالك.
وقال الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ردا على سؤال حول رأيه فى وضع نادى الزمالك بصفته زملكاوى: "والله الزمالك ربنا يلطف به دلوقتى.. أنا بحب نادى الزمالك وأحب أيضًا اللعبة الكويسة أى نادي بيلعب كويس بحبه يعنى محمد صلاح بحبه وبحب اتفرج على ماتشاته بصفته إنه مصرى وإنسان ملتزم وكويس".
ووجه الشيخ محمد محمود الطبلاوى، كلمة للنجم محمد صلاح قائلاً: "أقول له ربنا يبارك فيك وإن شاء الله نسمع عنه كل خير ببركة دعاء الوالدين، لأنه إنسان صالح وبار بوالديه وأهل بلدته، وياريت يكون محمد صلاح فى الزمالك، هينصلح حال الزمالك لو محمد صلاح لعب فيه وأنا بحبه".
وتوفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما.
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