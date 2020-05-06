شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة مؤثرة للشيخ محمد محمود الطبلاوى قبل وفاته: "مش بخاف من الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد محمود الطبلاوى، رسالة مؤثرة فى آخر حوار صحفى له بـ"الخليج 365"، حيث كانت الرسالة ردا على كثرة تداول شائعة وفاته.

وقال الشيخ محمد محمود الطبلاوى: "كل إنسان يتعظ من الموت، ومحدش مش هيموت كله هيموت، ربنا قال للنبى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وأنا مش بخاف من الموت لأن الموت مكتوب على كل العباد ولكن الأهم أن الإنسان يستعد".

وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوى، ولد فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات.

ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

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ورغم ذيع صيت الشيخ الطبلاوى، إلا أنه تقدم للالتحاق بالإذاعة كقارئ ولكن لم يتم اعتماده قبل تقدمه 9 مرات للإذاعة، وفي المرة العاشرة اعتمد قارئاً بالإذاعة بإجماع لجنة اختبار القراء.

سافر إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم.

حصل على وسام من لبنان في الإحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.