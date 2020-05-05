شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة امتحان أحياء «ثانية ثانوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا لعدد من أسئلة الامتحان لمادتى الأحياء والفلسفة، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ، سواء تقنية أو بشرية.

وشكا بعض الطلاب من صعوبة امتحان الأحياء، مؤكدين أنه جاء صعبا وطويلا ومعقدا وفى مستوى الطالب المتفوق، فيما شكا البعض الآخر من صعوبة استخدام القلم فى الأسئلة المقالية لامتحان الفلسفة والمنطق، وأن الامتحان يحتاج وقتا أطول للإجابة.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التعليم أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية مع طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء سير امتحان مادتى الأحياء والفلسفة الذى يتم بشكل إلكترونى من المنازل منذ التاسعة صباحا.

وأوضحت غرفة عمليات التعليم أنه لم يتم رصد أى شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين أداء الامتحانات الإلكترونية من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق واى فاى أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيا حتى انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأعلنت أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى الذين أدوا الامتحان فى مادة الأحياء الإنجليزية، أمس الأول، بلغ 585 ألفًا و900 طالب، من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأتاحت الوزارة مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانويين امتحان نهاية العام الدراسى إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درس الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب. وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانويين سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد، محذرا من أى محاولات للغش الجماعى، مؤكدا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا.

وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة هى الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه.

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وأعلن رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانويين، موضحا فى تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أى شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور فى أى وقت بعد كل امتحان.

وفى البحيرة، قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 27 ألفًا و908 طلاب أدوا الامتحان، مشيرًا إلى أنه لم ترد شكاوى للمديرية من الدخول على المنصة المخصصة لأداء الامتحان.

وفى المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور منذ بدء الامتحان.

وفى دمياط، قالت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل إنها اطمأنت على انتظام سير الامتحان، وأكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم فتح قنوات للتواصل مع الطلاب والعمل وفقاً لاستراتيجية محددة للتعامل الفورى مع أى شكاوى أو مشكلات فنية تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وفى كفرالشيخ، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى من الامتحانات، لافتة إلى أن نسبة الدخول على المنصة بلغت 100%، وأدى جميع الطلاب الامتحان فى سهولة ويسر.