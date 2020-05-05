شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة ناعياً الطبلاوي: «يقبض العلم بقبض العلماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتورعلي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، الشيخ محمود الطبلاوي، الذي وفاته المنية مساء اليوم.

وقال جمعة، عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»: «(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».

وتابع جمعة: «وقال ابن مسعود موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار،ننعي فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، والذي وافته المنيَّة عن عمر ناهز 86 عامًا.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان». وكان قد توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظى القرآن الكريم، مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.

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