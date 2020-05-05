شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 40 محضر تمويني في حملة بأسواق محرم بك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ حي وسط الإسكندرية، الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة شارك فيها مباحث التموين، ومديريات الشؤون الصحية والطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، وإدارتي المتابعة والأمن الصناعي بحي وسط الإسكندرية.

واستهدفت الحملة –بحسب بيان الثلاثاء- جميع المخابز ومحال السلع الغذائية والجزارة والأسماك والدواجن بأسواق شارعي الإسكندراني وعرفان بحي وسط الإسكندرية.

من جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن الحملة تأتي بهد التأكد من صلاحية وتوافر السلع والمواد الغذائية ومنع الاحتكار وضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم وأسفرت عن ضبط لحوم وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وديع، أنه جرى تحرير 40 محضر بمخالفات «تموينية، صحية، أمن صناعي، جنح اقتصادية»، فضلا عن محضر ضد مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

وأكد رئيس حي وسط، استمرار الحملات الرقابة على الأسواق والأسعار للحد من استغلال المستهلكين والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الغذائية.

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حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎

حملة تموينية بأسواق محرم بك بالإسكندرية‎