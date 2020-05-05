شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحليه.. استمع لأشهر 5 تلاوت في تاريخ الطبلاوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظى القرآن الكريم، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الطبلاوي من أشهر القراء في مصر والوطن العربي، و من أشهر التلاوت التي اشتهر بها والتي سيتذكرها محبيه:

تلاوة سورة الحجرات من مسجد السيدة زينب 1977

سورة الزمر عام 1983 من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

تلاوة سورة يس

سورة يوسف

سورة الأحزاب من احتفال بمولد النبوى الشريف عام 1982

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