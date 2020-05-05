شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» تنقذ مسنًا مشردًا يفترش الشارع بمساكن سوزان مبارك في الدويقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن فريق التدخل السريع أنقذ مسنا مشردا يفترش الأرض في مساكن سوزان مبارك بمنطقة الدويقة، بعد تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكد عدم وجود مأوى له.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه جرى تكليف فريق التدخل السريع بالنزول إلى الحالة واتخاذ كافة الإجراءات لتقديم أوجه الرعاية لها، حيث يقوم فريق التدخل السريع من خلال الوحدات المتنقلة بالنزول إلى الحالة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة وعما إذا كانت تحتاج إلى دار رعاية أو أي خدمات أخرى.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أفادت بأن فريق التدخل السريع في بورسعيد أنقذ مسنا بلا مأوى بناء على الشكوى الواردة للفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن وجود مسن بلا مأوى يدعى محمد ح.ع، يبلغ من العمر 54 عاما بمستشفى بورسعيد العام بعد تلاقيه الرعاية الطبية الأزمة لحالته، ولكنه بلا مأوى وعليه فقد قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى الحميات لإجراء تحليل pcr له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

التضامن تنقذ مسن مشرد فى الدويقة

التضامن تنقذ مسن مشرد فى الدويقة

التضامن تنقذ مسن مشرد فى الدويقة

التضامن تنقذ مسن مشرد فى الدويقة